Mönchengladbach jubelt © APA/AFP/dpa/FEDERICO GAMBARINI

Borussia Mönchengladbach bleibt in der deutschen Fußball-Bundesliga erster Verfolger von Spitzenreiter Borussia Dortmund. Die Gladbacher landeten am Sonntag mit einem 3:0 gegen den Abstiegskandidaten VfB Stuttgart ihren vierten Sieg in den vergangenen fünf Runden. Der Rückstand auf Dortmund, am Samstag 2:1-Derbysieger auf Schalke, beträgt weiter sieben Punkte.

Die Tore für Mönchengladbach fielen erst nach der Pause. Die "Joker" Raffael (69.) und Florian Neuhaus (77.) waren erfolgreich. Dazu traf Stuttgarts französischer Weltmeister Benjamin Pavard ins eigene Tor (84.).

Hannover 96 verpasste mit einem 1:1 beim FSV Mainz einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Ein umstrittener Elfmeter führte zum späten Ausgleich der Gastgeber durch Daniel Brosinski (86.). Hannover war durch Hendrik Weydandt in Führung gegangen (12.). ÖFB-Teamverteidiger Kevin Wimmer spielte durch, Landsmann Karim Onisiwo wurde bei Mainz in der Schlussphase eingewechselt (82.). Hannover liegt weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz - je einen Punkt hinter Nürnberg und Stuttgart.