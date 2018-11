Kritik am 26-Jährigen

David Alaba © GEPA pictures

Vor mehr als einer Woche hatte David Alaba noch zu Protokoll gegeben, dass er selbst wegen der Krise des FC Bayern München nicht im Panik-Modus ist. Jetzt kommt der österreichische Teamspieler aber selbst unter Druck. Die Kritik steigt.

So schreibt etwa "sport.de": Spricht die Öffentlichkeit über die Krise des FC Bayern München, fällt der Name David Alaba eher selten. Doch der Österreicher bleibt seit Monaten hinter den Erwartungen zurück. Sein Problem ist auch die fehlende Konkurrenz im Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Und weiter: Alaba, einst einer der besten wenn nicht sogar der beste Spieler der Welt auf seiner Position, hat seit langem Schwierigkeiten, sein höchstes Leistungsniveau zu erreichen. Anders ausgedrückt: Von der Weltklasse ist der 26-Jährige heute in etwa so weit entfernt, wie der FC Bayern in der Bundesligatabelle von Spitzenreiter Borussia Dortmund.

Zudem, sollen die Bayern-Bosse auch die eifrigen Aktivitäten in den sozialen Netzwerken kritisch sehen. Und dass der 26-Jährige auch im österreichischen Nationalteam nicht seine bereits schon gezeigten Leistungen bringt, war in den jüngsten beiden Spielen gegen Bosnien-Herzegowina und Nordirland zu sehen, egal auf welcher Position er zum Einsatz gekommen war.

Der FC Bayern schaut sich auf der linken Verteidiger nach Alternativen um, fündig geworden sind die deutschen aller noch nicht.