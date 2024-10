Der ÖFB-Teamspieler traf beim 4:2-Erfolg gegen den FC St. Pauli in der 17. Minute unbedrängt per Kopf zum 2:0 und bereitete zudem das 3:1 von Doppel-Torschütze Yussuf Poulsen vor. Baumgartner wurde in der 69. Minute ausgetauscht, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager fehlten weiterhin verletzt. Bei den Verlierern war David Nemetz nur Ersatz.

Poulsen zeigte sich einmal mehr als DFB-Cup-Spezialist, nach 34 Einsätzen hält er bei 14 Toren und 15 Assists. Leipzig schneidet fix besser ab als vergangene Saison, als schon in Runde zwei das Aus gekommen war. Keine Blöße gab sich Titelverteidiger Bayer Leverkusen beim 3:0-Heimsieg gegen Zweitligist SV Elversberg. Stürmer Patrik Schick mit einem Doppelpack (2., 9.) und Aleix Garcia (36./Freistoß) machten schon vor der Pause alles klar.

Ebenfalls die Runde der letzten 16 erreichte der FC Augsburg durch einen 3:0-Sieg gegen den kriselnden Zweitligisten Schalke 04. Während die Augsburger drei Tage nach dem Liga-Heimsieg gegen Borussia Dortmund das nächste Erfolgserlebnis feierten, kassierte Schalke im dritten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen die dritte Niederlage. Der letzte verbliebene Regionalligist, Kickers Offenbach, verlor bei Zweitligist Karlsruher SC (ohne Christoph Kobald) mit 0:2. Das Achtelfinale wird am 3./4. Dezember gespielt, die Auslosung folgt am Sonntag.