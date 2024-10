Erik ten Hag und Manchester United gehen ab sofort getrennte Wege. Ein nachvollziehbarer Schritt, denn die „Red Devils“ liegen in der Premier League nach dem 1:2 am Sonntag bei West Ham nach neun Runden nur an der 14. Stelle. Als Interimscoach fungiert vorerst Ruud van Nistelrooy. Ten Hag hatte United im Sommer 2022 als Nachfolger des nunmehrigen ÖFB-Teamchefs Ralf Rangnick übernommen.

In seiner Debütsaison führte der Niederländer den Club zum Sieg im Liga-Cup, ins Finale des FA-Cups und zu Liga-Endrang drei. Die Vorsaison endete in der Premier League auf Platz acht, dafür wurde der FA-Cup gewonnen.