Zwölf lange Jahre ist es her, dass der FC Bayern München nicht als Titelverteidiger und Favorit in die neue Saison der Deutschen Bundesliga gestartet ist. Ab Freitag gilt das wieder. Der aktuelle Meister Leverkusen eröffnet um 20.30 Uhr (Puls 24, DAZN und Sat 1 live) mit dem Auswärtsspiel in Mönchengladbach. Was man sich von der heurigen Saison erwarten darf.

Die Favoriten

Der FC Bayern will mit Neo-Trainer Vincent Kompany wieder an die Spitze zurück. Die Ein- und Verkaufspolitik lässt aber noch nicht erahnen, dass sich die Mannschaft verstärkt hat bzw. ein gewollter Umbruch gelungen ist. Ob Leverkusen als Gejagter ähnlich souverän agiert, bleibt abzuwarten. Dazu dürfen auch Dortmund, das mit den Einkäufen von Maximilian Beier, Waldemar Anton, Serhou Guirassy und Pascal Groß hohe Ansprüche stellen muss, und Leipzig nie außer Acht gelassen werden. Stuttgart wird wohl mit dem Aderlass an Leistungsträgern (u. a. Hiroki Ito, Anton und Guirassy) und der Champions-League-Teilnahme zu kämpfen haben.

Die Aufsteiger

Mit dem Hamburger SV, Hertha BSC oder Schalke hätte es einige klingende Namen gegeben, die normalerweise im Oberhaus anzutreffen sein müssten. Doch sie alle müssen in dieser Saison – gemeinsam mit Absteiger 1. FC Köln – in der Zweitklassigkeit verharren. Stattdessen kehrt Kultklub St. Pauli nach 13 Jahren Pause wieder in die Beletage zurück. Die Hamburger wollen im Millerntor-Stadion, der Kultstätte auf dem Heiligengeistfeld, länger als nur eine Saison oben bleiben. Überhaupt eine Premiere feiert Holstein Kiel in der Erstklassigkeit. Die an der Ostsee gelegene Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins ist eigentlich für den Handball-Weltklasseklub THW Kiel bekannt. Die Fußballer werden wohl nicht an die Erfolge der Handballer – u. a. vier Triumphe in der Champions League – herankommen, möchten aber eine erfrischende Ergänzung für die Bundesliga sein.

Die ÖFB-Legionäre

Nach Frankreich, das mit 33 Akteuren das Gros in der Bundesliga stellt, entsendet Österreich mit 26 Gastarbeitern das zweitgrößte Kontingent. Neu im Oberhaus sind (Stand: 22. August) mit Benedikt Pichler, David Nemeth, Leopold Querfeld, Nikolas Veratschnig, Alexander Prass und Marco Grüll sechs rot-weiß-rote Legionäre. Dazu kommt auch noch ein Trainer. Der Grazer Ralph Hasenhüttl übernahm Wolfsburg im März und will den im Vorjahr zwölftplatzierten Meister von 2009 wieder in Richtung Europacup führen.

Wolfsburg-Trainer Ralph Hasenhüttl © IMAGO

Die Stars

Mit Florian Wirtz (Leverkusen), Jamal Musiala (FC Bayern, beide 130 Millionen Euro) und Harry Kane (FC Bayern, 100 Millionen) weisen drei Spieler einen Marktwert im neunstelligen Euro-Bereich auf. In Lauerstellung: Xavi Simmons (80 Millionen Euro), Leroy Sane (70) und Lois Openda (Leipzig, 60).

Die Fernsehrechte

Die Ausstrahlung der Bundesliga teilen sich die Bezahlsender Sky und DAZN. Sky zeigt sämtliche Samstagspartien exklusiv als Einzelspiel und in der Konferenz – dazu auch alle Begegnungen am Dienstag und Mittwoch in englischen Wochen. DAZN hat die Rechte für die Spiele am Freitag und Sonntag. Puls 24 und Sat 1 dürfen die Auftaktpartie im Free-TV übertragen.