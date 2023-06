Sie ist so eindeutig wie selten zuvor, die Rollenverteilung im Champions-League-Finale am kommenden Samstag in Istanbul zwischen Manchester City und Inter Mailand. Niemand kann die vorgegebene Hierarchie des Klub-Fußballs übergehen, außer vielleicht durch Ignoranz. Der von Pep Guardiola trainierte englische Meister geht als klarer Titelanwärter in das Duell mit dem von Simone Inzaghi betreuten Dritten der abgelaufenen Serie A.