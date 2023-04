Wer wagt es, Real zu bestrafen? Diese Frage drängt sich nach dem Viertelfinalhinspiel der Madrilenen gegen Chelsea geradezu auf. Die „Blues“ hätten es in den Beinen gehabt, der phasenweise unaufmerksamen Startruppe richtig weh zu tun, aber der Kopf spielte nicht mit. Wenn es darauf ankam, wurden die falschen Entscheidungen getroffen. Gleich in der Anfangsphase der Partie fand das Team von Frank Lampard gegen Carlo Ancelottis Mannen einige große Konterchancen vor, sie wurden nicht gut genug fertiggespielt. Einmal griff David Alaba entscheidend ein, Real ließ sich nicht beirren und ging durch Karim Benzema nach einer sehr schönen Vorbereitung von Daniel Carvajal trotz allem verdient in Führung (21.). Postwendend wäre Chelsea beinahe der Ausgleich geglückt, doch Thibault Courtois erwies sich als wahrer Meister des Torfachs.

Nach einer knappen Stunde waren die Gäste nur noch zu zehnt. Ben Chilwell dachte nicht nach, riss den durchgeeilten Rodrygo nieder und sah Rot wegen Torraubs. Das 2:0 durch den eingewechselten Marco Asensio (74.) gibt Real für das Rückspiel mehr Sicherheit.

Im italienischen Duell zwischen Milan und Napoli setzten sich die Mailänder, die den überlegenen Tabellenführer erst kürzlich in der Liga 4:0 besiegt hatten, mit 1:0 durch. Nach dem 2:0-Erfolg von Inter bei Roger Schmidts Benfica Lissabon könnte es damit im Halbfinale zu einem Duell der Mailänder Traditionsklubs kommen.