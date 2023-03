Wie Bayern-Star Joshua Kimmich zum TV-Serienhelden wurde

Der FC Bayern verteidigt am Mittwoch (21 Uhr, Servus TV, Sky, Dazn) zu Hause gegen Paris St. Germain im Achtelfinale der Champions League einen 1:0-Vorsprung. Spielmacher Joshua Kimmich ist aber in dieser Woche auch in einer anderen Rolle aktiv.