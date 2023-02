éEr ist unerschöpflich, der Speicherplatz für die in der Champions League angehäufte Geldmenge und Paris St. Germain gilt als einer der Paradefälle im Zentrum der Hochfinanz des Fußballs. Weil der Klub zu 100 Prozent im Eigentum des Staatsfonds von Katar steht, haben die internationalen Sympathiewerte von PSG keine Chance, mit den Investitionen Schritt zu halten. Auch im völlig der Vermarktung ausgelieferten Kick wird noch zwischen Gut und Böse unterschieden, denn so ganz will sich das Volk seinen Sport Nummer eins nicht wegnehmen lassen.