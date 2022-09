Nach seinem Wechsel von RB Leipzig nach München im Sommer 2021 hatte Marcel Sabitzer beim deutschen Rekordmeister keinen leichten Stand. Er bekam kaum Einsatzzeiten und in den wenigen Minuten auf dem Feld gelang ihm nur wenig. Schnell wurde der Steirer von der Presse als Fehlkauf abgestempelt - und auch der ehemalige Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge nahm das Wort "Luxustransfer" in den Mund. „Er hat den Kader nicht so verbessert, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat“, lautete dessen Fazit. Bei einer Umfrage des Fußball-Magazins "Kicker" wurde 28-Jährige gar zum enttäuschendsten Spieler der Saison 2021/22 in Deutschland gewählt.

Doch im heurigen Sommer wendete sich das Blatt für den Linksfuß. Aufgrund einer Verletzung von DFB-Star Leon Goretzka (sein "Kontrahent" im defensiven Mittelfeld bei den Bayern) stand Sabitzer in den ersten fünf Liga-Partien in der Startelf - und überzeugte. Und siehe da: In den vergangenen Wochen wurde der 64-fache ÖFB-Teamspieler mit Lob überschüttet. "Sabi hat kein leichtes erstes Jahr gehabt. Aber er hat die Flinte nicht ins Korn geworfen bei der negativen Berichterstattung über ihn", sagte etwa jüngst Bayern-Coach Julian Nagelsmann und nannte ihn den "Gewinner der Vorbereitung". Auch Kapitän Manuel Neuer pflichtete bei: "Die Entwicklung von Marcel sehe ich sehr positiv, gerade auch in der Defensive. Er versucht, alles abzuräumen. Er hat es sich verdient, dass er Spiele bekommt. Wir sind alle positiv überrascht."

Doch erneut scheint sich das Blatt zu wenden. Beim 2:2 vergangenen Samstag gegen Stuttgart durfte Goretzka im defensiven Mittelfeld neben Joshua Kimmich beginnen - Sabitzer blieb ohne Einsatzminute. Die bekam der Steirer zwar gestern im Champions-League-Schlager gegen den FC Barcelona und sogar von Beginn an, doch er konnte seine Chance nicht nützen. Bereits in der 19. Minute kassierte er Gelb, hatte den rollenden Angriffen der Gäste nur wenig entgegenzusetzen und musste zur Halbzeit beim Stand von 0:0 Goretzka Platz machen und in der Kabine bleiben.

In Hälfte zwei wurde das Spiel der Bayern auch dank Goretzka merklich besser, das schlug sich auch im Ergebnis wider. Mit einem 2:0 verhinderte das Nagelsmann-Team eine glanzvolle Rückkehr von Stürmer-Star Robert Lewandowski nach München.

Aber was heißt das nun für die Zukunft von Marcel Sabitzer an der Säbener Straße? Dass er zwar alles andere als ein Fehlkauf ist und den Münchnern helfen wird können, aber offenbar eher als Ergänzungsspieler und eben nur dann zum Einsatz kommen wird, wenn Not am Mann ist.