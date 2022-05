Nicht schon wieder, haben sich die Manchester-City-Fans an diesem für Real so magischen, für ihre Elf aber ernüchternden Champions-League-Abend wohl gedacht. Selbst ein Zwei-Tore-Plus hat für die letzten fünf Minuten nicht gereicht. An den spielerischen Möglichkeiten mangelt es nicht, die fußballerische Klasse der Mannschaft steht außer Frage. Das regelmäßige Ausscheiden der "Skyblues" unter Pep Guardiola scheint aber trotzdem System zu haben, und siehe da, man wird fündig.