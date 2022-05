Die Fans von Villarreal mussten in der vergangenen Woche geglaubt haben, in einer Art Paradies gelandet zu sein. Das galt natürlich nicht für das Anfield-Stadion, wo ihre Mannschaft im Halbfinal-Hinspiel der Champions League regelrecht vorgeführt wurde, mit einem 0:2 gegen den FC Liverpool aber noch sehr glimpflich davonkam. Nein, sie konnten sich zuvor und auch danach auf Spurensuche begeben und zwar in der Liverpooler Partymeile mit dem Nachbau des Cavern Clubs der Beatles, deren Hit "Yellow Submarine" dem spanischen Fußballklub den Spitznamen (Gelbes U-Boot) lieferte.