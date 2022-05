Marca (Spanien): „So, so, so gewinnt Madrid… und ab ins Finale!!! Real Madrid sorgt für das größte Kunststück, das es je gegeben hat. Das wird man an Universitäten lehren. Wunder erklärt man nicht, man erlebt sie. Die Trilogie der Aufholjagden von Real Madrid endete mit der schwierigsten von allen – gegen einen monumentalen Gegner, der in der 90. Minute schon für das Finale qualifiziert war. Zwei Tore innerhalb von einer unglaublichen Minute, verrückt, brachten Manchester City um das große Finale der Champions League. Zehn Minuten nach Abpfiff rührte sich niemand vom Fleck und rieb sich die Augen wegen dem, was sie gerade gesehen hatten. Charakter, Glaube, Qualität, Seele. Das ist Real Madrid. Wie hart muss das für die Antimadridistas sein…“

AS (Spanien): "Real Madrid ist von einer anderen Welt! Das finale Wunder. Madrid erreicht die Verlängerung mit einem Tor in der letzten Minute und einem weiteren in der Nachspielzeit und killt City in der Verlängerung. Die Blancos werden nach einem weiteren historischen Spiel nach Paris reisen. Es gibt niemanden, der der zerstörerischen Kraft des Bernabéu widerstehen kann. Vielleicht, weil es nicht von dieser Welt ist. Wie PSG, wie Chelsea, wie so viele zuvor und wie so viele, die noch kommen werden, schmolz Manchester City vor einem wilden Madrid, das für immer auferstanden ist, dahin.“

El Mundo (Spanien): „Die Champions League der Unmöglichkeiten. Eine Heldengeschichte, die Real Madrid nach Paris führt. Das Spiel erklärt nicht die Dinge, die im Bernabéu passieren. Deshalb hat Pep Guardiola zu Boden geschaut, den Kopf geschüttelt, sich gekratzt, wie ein verrückter Professor. Das hat er vor dem Spiel gemacht. Etwas gespürt. Es war die Angst derer, die Madrid so gut kennen. Er weiß alles über seinen Feind. Diejenigen, die im Bernabéu waren, werden es wissen. Was auch immer in Paris passiert, der Weg zu dieser Champions League ist bereits ein Epos in Weiß. Zuerst gegen Mbappés PSG, dann gegen den FC Chelsea des Oligarchen Abramowitsch. Schließlich gegen Manchester City, Guardiolas Staaten-Klub.“

Sport (Spanien): „Auch Manchester City erliegt dem Syndrom des epischen Bernabéu. Das ist Real Madrid: Suchen Sie nicht nach einer Erklärung. Die Sache mit Madrid hat keine Logik. Die Erklärung geht über rationales Verstehen hinaus. Es ist kein Sport. Es ist magisch. Oder Hexerei. Oder Glück. Oder vielleicht auch Beständigkeit. Glaube. Was Madrid in dieser Champions League macht, hat nichts mit Talent zu tun. Es ist einfach eine unverständliche Fähigkeit, die widrigsten Situationen zu überwinden.“

The Independent (England): „Real Madrid schafft ein weiteres sensationelles Comeback, um ManCity zu schlagen und das Finale der Champions League zu erreichen. Ein weiteres Champions-League-Spiel für die Ewigkeit, aber dieses hier ist so stark vom Gewicht der Geschichte beeinflusst. Real Madrid glaubte, das Unmögliche schaffen zu können. Manchester City fürchtete das Unvermeidliche. Nur so lässt sich eine weitere unglaubliche Nacht in diesem Wettbewerb erklären. Nur so kann man ein weiteres spektakuläres Comeback von Madrid und einen weiteren katastrophalen Zusammenbruch von Pep Guardiola lesen.“

L'Equipe (Frankreich): „Surreal! Real stürzt City, um im Champions-League-Finale gegen Liverpool zu spielen. Auf dieser Ebene ist es kein Glück mehr, es ist Kunst. Real Madrid war 89 Minuten lang nicht in der Lage, den kleinsten Schuss zu fassen, erholte sich gerade von zwei Riesenchancen von Jack Grealish und warf am Mittwoch in 120 Sekunden erneut alles um, um das 17. Champions-League-Finale in seiner Geschichte zu erreichen. Es ist grausam für Manchester City.“

Tuttosport (Italien): „Meisterwerk von Real Madrid: 3:1 gegen City und Endspiel gegen Liverpool! Ancelotti überrollt Guardiola: Zuerst trifft Mahrez, dann trifft Rodrygo in der 90. und 91. Minute zweimal und bringt das Spiel in die Verlängerung. Benzema entscheidend bei einem Elfmeter. 43. Tor in 43 Saisonspielen, Zahlen, die eines Ballon d‘Or würdig sind. Ein Triumph im Finale für Ancelotti würde bedeuten, der erste Trainer der Geschichte zu werden, der die Trophäe viermal gewinnt.“

Bild (Deutschland): „Was für ein packender Thriller! Real Madrid kegelt Manchester City 3:1 nach Verlängerung aus der Champions League, folgt damit Jürgen Klopp ins Finale (28. Mai in Paris). Nix Pep Guardiola! Klopps Finale wird Real! Im Halbfinal-Rückspiel gewinnt Real im Bernabeu nach 120 Minuten 3:1 – und das nach 0:1-Rückstand bis zur 90. Minute.“