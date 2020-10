Facebook

Thuram bei der Kontrolle © TWITTER

Für einen Lacher sorgte Marcus Thuram am Champions-League-Abend am Mittwoch. Der Stürmer von Mönchengladbach hatte vor dem Duell gegen Inter Mailand im San-Siro-Stadion seinen Ausweis vergessen. Daraufhin verwehrte dem Franzosen ein Ordner den Zutritt ins Stadion. Also was tun?

Thuram fand schnell eine Lösung: Der 23-Jährige googelte einfach nach sich selbst, zeigte dem Ordner den Wikipedia-Eintrag von sich und konnte damit den Security-Mann überzeugen. Der Franzose durfte ins Stadion und feierte wenig später mit seiner Mannschaft einen 2:2-Achtungserfolg bei den favorisierten Italienern.