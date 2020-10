Zlatko Junuzovic:

"Es ist leider zu wenig, wir hätten aus unseren Chancen mehr Kapital schlagen müssen. Wenn wir das gesamte Spiel betrachten, geht das Unentschieden aber wohl in Ordnung. Beim 0:1 hätte ich einfach blocken müssen, da fiel auch dem Torschützen der Ball nur auf den Kopf."

Dominik Szoboszlai:

"Wir können nicht zufrieden sein. Wir sind gleich nach der Pause gut rausgekommen und hatten gute Chancen. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Bundesliga und sind bereit für die kommenden Aufgaben."

Jesse Marsch:

"Wir waren in dieser Partie besser, auch wenn es nicht unsere besten Leistnug war. Nächstes Spiel werden wir mehr kämpfen, um zu siegen. Heute war es schwierig zum Coachen. Wir haben viel über Taktik gesprochen, aber diese leider nicht gut genug umgesetzt. Wenn wir in der ersten Halbzeit mehr Tiefgang zeigen, können wir auch mehr Gefahr entfachen. Wir werden jetzt überlegen was wir gut gemacht haben und was wir besser machen können. Wir blicken schon nach vorne auf die Bundesliga und nehmen den Kampf an."

Marko Nikolic (Trainer Lok Moskau):



"Man kann nicht unzufrieden sein, in der ersten Halbzeit waren wir besser, in der zweiten Hälfte Salzburg. Bei dem ständigen Hin und Her sind wir aber nicht vollends zufrieden, obwohl der Punkt in Ordnung geht."