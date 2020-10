Facebook

Der FC Salzburg startet heute um 18.55 Uhr gegen Lokomotive Moskau in die UEFA Champions League. Die Bullen gehen gegen die Russen als Favorit in die Partie. Mit Dominik Szoboszlai, Zlatko Junuzovic und Dauerbrenner Andreas Ulmer peilt der österreichische Serienmeister den optimalen Start in die Königsklasse an.

Für die Bullen geht es neben dem Duell mit den Osteuropäern in der Gruppenphase gegen die Spitzenteams von Atletico Madrid und Bayern München. Die Bilanz spricht heute für die Bullen. In sechs Duellen mit russischen Vereinen gingen die Mozartstädter zwei Mal als Sieger vom Platz, drei Mal trennte man sich unentschieden. Nur einmal musste man sich gegen den FK Krasnodar geschlagen geben.