Das Finale der Champions League am Sonntag wird von der Papierform her zum Spektakel. Bayern und Paris spielen jeweils um das „Triple“. ÖFB-Teamchef Franco Foda verfolgt das Finalturnier exakt – und setzt auf die Abwehr.

Angel Di Maria © AFP

Franco Foda hatte in den vergangenen Tagen jeden Abend einen Fixtermin: 21 Uhr, Europa oder Champions League. Und er wird auch am Sonntag beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon hinter dem Fernsehgerät sitzen. Mit klarer Präferenz – nicht nur aufgrund der Tatsache, dass er selbst Deutscher ist: „Ich hoffe, die Bayern gewinnen. Weil David bei ihnen spielt.“ David, das ist natürlich David Alaba, der auch in der Nationalmannschaft Fodas Stütze ist. Der wiederum zeigt sich durchaus beeindruckt von dessen Leistung als Abwehrchef, beileibe nicht als Einziger.