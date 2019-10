Facebook

Salzburg empfängt in Wals-Siezenheim Napoli © GEPA pictures

Die Gäste aus Neapel legten in Salzburg blitzartig los, gaben in der Anfangsphase den Ton an. Einen Treffer von Salzburgs Topscorer Erling Haaland nahm der Videoschiedsrichter aufgrund einer Abseits-Stellung zurück (9.), wenig später brachte Dries Mertens die Italiener in Führung (17.). Erst danach fing sich Salzburg langsam und kam auch zum Ausgleich: Napolis Kevin Malcuit legte Hee-Chan Hwang im Strafraum, den fälligen Elfmeter verwertete Haaland zum 1:1 (40.).

In Hälfte zwei neutralisierten sich die Teams, Salzburg war zwar etwas aktiver als noch zu Spielbeginn, die großen Chancen blieben aber lange aus. Anders als bei Napoli: Eine abgefälschte Malcuit-Hereingabe landete bei Mertens, der Belgier verwertete eiskalt zum 2:1 aus der Sicht der Italiener (64.). Dann ging es Schlag auf Schlag: Haaland verwertete erst eine Maß-Flanke von Zlatko Junuzovic per Kopf zum verdienten 2:2-Ausgleich (72.), doch die Süditaliener antworteten wie aus der Pistole geschossen - und zwar in Person des eingewechselten Lorenzo Insigne, der zum 3:2 traf (73.).

Danach verstanden es die Italiener geschickt, die Führung zu verwalten. Salzburg drängte, biss sich an den cleveren Gästen jedoch die Zähne aus.

Mehr Informationen in Kürze.