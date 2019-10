Wie befürchtet, muss Bayern München im Heimspiel der deutschen Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Hoffenheim ohne David Alaba antreten.

Wie befürchtet, muss Bayern München im Heimspiel der deutschen Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Hoffenheim ohne David Alaba antreten. Der ÖFB-Teamkicker ist nach seiner beim 7:2-Sieg gegen Tottenham in der Champions League erlittenen Rippenblessur nicht einsatzfähig, wie Trainer Niko Kovac am Freitag nach dem Training bestätigte. "Es reicht leider nicht", sagte Kovac auf der Klub-Homepage.