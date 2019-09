Facebook

Tottenhams Torschütze Lucas (rechts) im Zweikampf © APA/AFP/ARIS MESSINIS

In den beiden 19-Uhr-Partien des zweiten Champions-League-Tages der Gruppenphase steuerte Tottenham in der Gruppe B bei Olympiakos Piräus auf den erwarteten Erfolg zu. Durch Tore von Kane (26./Elfer) und Lucas führten die Engländer nach 30 Minuten bereits mit 2:0. Doch eine Minute vor dem Pausenpfiff gelang Podence noch der so wichtige Anschlusstreffer.

Nach dem Seitenwechsel war es dann Valbuena, der in der 54. Minute per Elfmeter zum umjubelten Ausgleich für die Griechen traf. Zwar drängte Tottenham anschließend noch auf den Siegtreffer, doch ließen Dele Alli (65.), Lamela (87.) und Kane (92.) große Chancen ungenützt.

In der Gruppe A kamen die Zuschauer in Brügge nicht ganz auf ihre Kosten. So musste sich der belgische Vizemeister vor eigenem Publikum gegen den türkischen Champion Galatasaray Istanbul mit einem mageren 0:0 zufrieden geben.