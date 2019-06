Der FC Liverpool sicherte sich mit einem 2:0-Sieg über Tottenham in Madrid den Champions League-Titel. Liverpool-Fans auf der ganzen Welt waren in Ekstase und feierten asugelassen.

Liverpool-Fans © (c) APA/AFP/LOLI SAN JOSE (LOLI SAN JOSE)

Lange haben die Fans von Liverpool auf den Gewinn eines bedeutenden Titels warten müssen, am Samstag sind sie dafür von ihrer Mannschaft mit der Champions-League-Trophäe belohnt worden. Die favorisierten "Reds" setzten sich am Samstag in Madrid gegen Tottenham 2:0 (1:0) durch. Für Liverpool war es der sechste Titel im einem Landesmeister-Wettbewerb, für Trainer Jürgen Klopp eine Premiere.

Die besten Jubelvideos der Liverpool-Fans:

Ausgelassene Stimmung bei einem Public Viewing in Liverpool:

Mohamed Salah brachte Liverpool mit einem verwandelten Hands-Elfmeter schon nach 108 Sekunden in Führung. In der zerfahrenen zweiten Hälfte fixierte der eingewechselte Divock Origi (87.) den zweiten Champions-League-Triumph Liverpools nach jenem von 2005, als man AC Milan nach 0:3-Pausenrückstand noch im Elfmeterschießen bezwang.

Auch in Edinburgh jubelten zahlreiche Liverpool-Fans:

Sympathien im Pear Tree Pub sind klar verteilt: Edinburgh feiert Liverpool und dass es nicht regnet. #UCLFinal19 pic.twitter.com/Hwt3EOBsz0 — Felix Hackenbruch (@FHackenbruch) 1. Juni 2019

In Ägyptens Hauptstadt Kairo gibt es auch dank des Ägypters Mohamed Salah zahlreiche Liverpool-Fans, die nach dem Spiel die Nacht zum Nacht Tag machten:

Auch in Indonesien feierten die Fans der "Reds":

Así está Indonesia con la Champions del Liverpool. pic.twitter.com/Us3s9VTm5L — José M. Amorós (@JoseMAmoros4) 1. Juni 2019

Trainer Jürgen Klopp war damit in seinem dritten Champions-League-Finale endlich erfolgreich. Zuvor hatte der Deutsche mit Borussia Dortmund (2013 gegen Bayern München) und Liverpool (im Vorjahr gegen Real Madrid) das Nachsehen gehabt.