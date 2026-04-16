Die Champions League und die Allianz Arena waren immer schon ein Traumpaar. Nichts anderes stellten sie am Mittwochabend wieder unter Beweis. Im Viertelfinalrückspiel lieferten sich Bayern München und Real Madrid einen Krimi allerhöchster Güte. Beim 4:3 der Bayern, das ihnen mit einem Gesamtscore von 6:4 den Aufstieg ins Halbfinale gegen Paris bescherte, überschlugen sich die Ereignisse. „Wir haben das als Team aber einmal mehr gut gemacht. Der Schlüssel ist unser Grundvertrauen in die eigenen Stärken“, resümiert ÖFB-Star Konrad Laimer.

Die Münchner „Allzweckwaffe“ spulte auf den Außenbahnen 90 intensive Minuten ab und düste bereits tags darauf nach Wien zu einem Promo-Termin von „Milka“, wo er als neues Gesicht des Schokoladenherstellers für die WM präsentiert wurde. Dabei schweiften die Gedanken natürlich zurück zu dem, was wenige Stunden zuvor passiert war. „Es hat einfach wieder Spaß gemacht, für solche Partien spielt man ja Fußball, von dem träumt man als Bub“, schwärmte Laimer.

Konrad Laimer fungiert als Testimonial für „Milka“ © Milka/Ethan Vincent

Besonders hob er die Stärke der Truppe von Vincent Kompany hervor, auch im Kopf. So ließ man sich von einem Abspielfehler von Keeper Manuel Neuer in der Anfangsminute nicht irritieren, schluckte das Blitz-0:1 durch Arda Güler hinunter: „Das ist halb so wild, denn das ist Fußball. Da macht es nichts, wenn einmal was daneben geht, so lange man auf sich vertraut. Jeder im Team ist danach bei sich geblieben, weil wir von jedem wissen, dass er in so einer Partie noch seinen speziellen Moment haben und sie entscheiden kann.“ Der Ärger hielt auch nur fünf Minuten, dann glich Aleksandar Pavlovic aus, dabei patzte mit Andriy Lunin auch der andere Tormann. Doch abermals brachte Güler die Madrilenen mit einem Freistoß in Führung (29.), Harry Kane (38.) glich erneut aus, dann brachte Kylian Mbappé (42.) Real wieder in Führung, mit dem 2:3-Rückstand ging es für Laimer und Co in die Pause.

Dieser Stand hätte nach 90 Minuten die Verlängerung bedeutet. Aufregung herrschte in der Kabine keine, im Gegenteil. Laimer mit einem Grinsen auf den Lippen: „Der Trainer hat mit uns ruhig ein paar taktische Sachen noch einmal angeschaut und dann einfach gesagt: ‚Geht raus, gewinnt die zweite Halbzeit, dann steigen wir auf.‘ Und das haben wir gemacht.“ Verantwortlich dafür war Luis Diaz, der mit seinem abgefälschten Schuss in der 89. Minute das 3:3 besorgte. Wenige Minuten zuvor hatte Reals Eduardo Camavinga nach einer Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte gesehen, was Real zur Weißglut brachte. „Der Schiedsrichter hat das Spiel entschieden. Unbegreiflich. Es tut einfach weh“, beschwerte sich etwa Trainer Alvaro Arbeloa. Das 4:3-Siegtor von Michael Olise tief in der Nachspielzeit ließ auch die letzten Zweifel verstreichen. „Es war ein großartiger Abend, die Jungs haben den Sieg verdient“, sagte Kompany, der das Hinspiel gegen PSG gesperrt von der Tribüne aus verfolgen wird.