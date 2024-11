In Jürgen Klopps Fußstapfen zu treten, ist nicht unbedingt eine leichte Aufgabe. Das war auch Arne Slot bewusst, als er das Angebot, künftig an der Anfield Road zu arbeiten, annahm. Sein Vorgänger Jürgen Klopp, der Liverpool nach 14 Jahren wieder zum Champions League Titel führte, wird in Liverpool verehrt. Nach neun Jahren als Trainer konnten sich die Anhänger der Reds nicht vorstellen, dass ein niederländischer Trainer von Feyenoord Klopp auch nur annähernd das Wasser reichen kann.

Knapp 150 Tage später müssen die Liverpool-Anhänger anerkennen, dass der 46-Jährige sein Handwerk versteht. Seine größte Tat: Nicht viel zu verändern. ,,Wir kennen unsere Stärken und sind zufrieden. Es macht keinen Sinn, gleich alles zu verändern“, sagt Slot, der aber auch immer wieder seine Ideen einbringt und die Mannschaft in seinem Sinne verändert. Der größte Unterschied zwischen dem Deutschen und dem Niederländer liegt in der Risikobereitschaft. Während Klopp den ersten Ball in die Tiefe fordert, behält Slot den Ball lieber in den eigenen Reihen.

Mit seiner Herangehensweise liegt Slot mit Sicherheit nicht ganz falsch. In der Premier League liegt er vor dem Spitzenspiel mit dem strauchelnden Manchester City souverän mit acht Punkten Vorsprung in Führung. Auch in der Champions League ist Liverpool die einzige Mannschaft ohne Punktverlust. Am Mittwoch kommt Real an die Anfield Road. Die personell angeschlagenen Madrilenen müssen am Mittwochabend unter anderem auf Aurelien Tchouameni (Knöchel), Lucas Vázquez (Adduktoren) und Sturm-Juwel Rodrygo (Muskelverletzung) verzichten. Nach der Niederlage im Clásico und einer Heimpleite gegen Milan, hat Madrid wieder zurück in die Spur gefunden. Nach zwei Ligasiegen in Folge steht Real Madrid in La Liga wieder mit vier Punkten Rückstand auf Barcelona auf Rang zwei.

Die Königlichen gehen mit einer beeindruckenden Bilanz in das Duell mit Liverpool. Sieben der acht letzten Begegnungen konnten die Spanier für sich entscheiden. Darunter auch die beiden Champions-League-Finali 2018 und 2021. Trotz dieser Zahlen bleibt Slot unbeeindruckt und blickt zuversichtlich auf die Begegnung an diesem Mittwochabend.