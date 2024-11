Erst vor wenigen Tagen schlug der Name David Coote hohe Wellen in der Fußballwelt. So wurde der Schiedsrichter bis auf Weiteres vom englischen Fußballverband suspendiert, nachdem Videos aufgetaucht waren, in denen der Unparteiische abfällig über den früheren Liverpool-Trainer Jürgen Klopp spricht. So soll sich Coote nach englischen Medienberichten beleidigend über den Deutschen geäußert und ihn als „verdammt arrogant“ bezeichnet haben.

In einem der Videos bezog sich der 42-jährige Referee auf die Frage, warum er so über Klopp denke, auf ein Match vor vier Jahren. Klopp habe ihn „richtig zur Schnecke gemacht, als ich das Team während des Lockdowns gegen Burnley (1:1, Anm.) gepfiffen habe“. Außerdem nannte er den 57-Jährigen einen Lügner. Der Deutsche hatte damals Coote nach dem Spiel öffentlich kritisiert.

„Anscheinend Kokain“

Hatten sich die ersten Wogen nach der Suspendierung langsam geglättet, steht Coote nun aber erneut im Rampenlicht. So tauchte in den sozialen Medien ein Video auf, das den Premier-League-Schiedsrichter beim Schnupfen von weißem Pulver zeigen soll. Um welche Substanz es sich dabei handelt, ist nicht bekannt, doch vermutete die englische „Sun“, die die Aufnahmen veröffentlicht hat: „Anscheinend Kokain“.

Laut der britischen Zeitung soll das Video in einem von der UEFA finanzierten Hotelzimmer während der EM am 6. Juli aufgenommen worden sein. Also einen Tag nach dem Viertelfinale Spanien gegen Deutschland, wo Coote als Assistent des Video-Schiedsrichters im Einsatz gewesen sein soll. Mittlerweile wurde der Engländer auch von der UEFA suspendiert.