Der Tod eines Liverpool-Fans hat das Champions-League-Spiel zwischen AC Milan und dem Klub aus der englischen Premier League überschattet. Der Fußballfan starb laut Liverpool-Angaben am Dienstag in der Nähe des Flughafens in der italienischen Stadt Bergamo auf dem Weg nach Mailand durch einen Verkehrsunfall.

Bei der Partie in Mailand trugen die Liverpool-Spieler einen Trauerflor. Klub-Vertreter beider Vereine haben Blumen auf dem Stadionsitz des Verstorbenen platziert.