Red Bull Salzburg trifft in der dritten Qualifikationsrunde für die Fußball-Champions-League auf den FC Twente aus Enschede. Das ergab die UEFA-Auslosung am Montag. Die „Bullen“ treten am 6. oder 7. August zunächst zuhause an, am 13. August folgt das Rückspiel beim niederländischen Tabellendritten der Vorsaison. Gelingt Österreichs Vizemeister der Aufstieg, ist danach noch eine weitere Quali-Runde (Play-off) bis zum Einzug in die neue Ligaphase zu überstehen.

Bei einem Aus wechselt die Mannschaft von Neo-Trainer Pepijn Lijnders in die Ligaphase der Europa League. 1998 bekam es Austria Salzburg im UI-Cup mit Twente zu tun. Die violetten Salzburger setzten sich damals nach einem 2:2 im Hinspiel durch ein 3:1 im Rückspiel durch. Ein weiterer Konnex zwischen den beiden Clubs ist Marc Janko, der im Sommer 2010 als Torschützenkönig von Salzburg zu Twente gewechselt war.