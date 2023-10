Uruguay, Paraguay, Argentinien, Marokko, Portugal und Spanien sollen also die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 ausrichten. Mit Südamerika, Afrika und Europa würden also drei Kontinente als Veranstalter des größten Fußballturniers auftreten. Klimawandel, Nachhaltigkeit? Drauf gepfiffen. Scheinheilige Argumente des Weltverbandes FIFA gibt es einmal mehr zu hören. Wie sagte Leipzig-Trainer Marco Rose so treffend: „Irgendwann spielen wir auf dem Mount Everest, weil wir da einen Fußballplatz hingezaubert kriegen und man das vermarkten kann.“