Erstmals ist im englischen Profifußball eine Frau zur Cheftrainerin im Männerbereich ernannt worden. Hannah Dingley ist neue Trainerin bei Viertligist Forest Green Rovers. Sie wird den Job bis auf Weiteres interimsweise übernehmen. Zuvor war Dingley die Leiterin der vereinseigenen Fußballakademie der Rovers, auch dieses Amt übte die 39-Jährige als bisher einzige Frau im Profifußball der Männer aus.

"Hannah war für uns die natürliche Wahl als Interimstrainerin der ersten Mannschaft – sie hat hervorragende Arbeit bei der Leitung unserer Akademie geleistet und entspricht voll und ganz den Werten des Vereins", sagte der Forest-Vorsitzende Dale Vince in einer Mitteilung auf der Klubwebsite. "Es ist vielleicht bezeichnend für den Männerfußball, dass wir mit dieser verdienten Ernennung Neuland betreten." Unter dem Vorgänger von Dingley, Duncan Ferguson, waren die Forest Green Rovers in die viertklassige League Two abgestiegen.

