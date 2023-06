Deutschland und sein Nationalteam hat eine Krise - das steht spätestens seit dem 0:2 gegen Kolumbien fest. Teamchef Hansi Flick war trotzig: "Meine Idee des Fußballs ist genau die richtige für diese Mannschaft", sagte der ehemalige Bayern-Trainer aber bei der Pressekonferenz nach dem Spiel angesprochen auf die zahlreichen Vorwürfe der Fans.

Aber genau das, nämlich dass Flick noch der richtige Trainer für die DFB-Auswahl ist, stellen ziehen offenbar viele Deutsche in Zweifel. Fast 46.000 „Bild“-User haben binnen weniger Stunden an einer Online-Umfrage teilgenommen und ihre Meinung abgegeben, ob Flick noch der richtige sei. Das Ergebnis ist brutal: 76 Prozent sehen den 58-Jährigen fehl am Platz. Bei einer anderen Abstimmung zum gleichen Thema haben sich beim Kicker 77 Prozent gegen den Trainer ausgesprochen.

Auch die Benotung der „Bild“, die bereits Jürgen Klopp als möglichen neuen Bundestrainer ins Spiel bringt, fällt gar nicht gut für Flick aus: "Schlechter als seine Stars", schreibt die deutsche Bouelevard-Zeitung und gibt Flick die schlechteste mögliche Note.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler stellt sich aber noch vor den Trainer: "Am Ende ist Hansi Flick die ärmste Sau. Er versucht alles, dass wir erfolgreich sind, probiert ein bisschen was aus." Völler stellt sogar klar: "Heute sind einige dabei gewesen, die wir im September nicht mehr sehen werden." Von den Fans gab es für die Spieler ein gellendes Pfeifkonzert und für den Trainer "Flick-Raus-Plakate".

„Bild-Sportchef“ Matthias Brügelmann sieht zwei Alternativen zu Flick: Jürgen Klopp, um den es schleunigst zu kämpfen gelte, oder Oliver Glasner. Selbst Völler kommt dem deutschen Journalisten als Alternative in den Kopf.

Brügelmann schreibt:

JEDER sieht, dass wir einen Neuner brauchen. JEDER sieht, dass wir Füllkrug brauchen. Nur Flick nicht.

JEDER sieht, dass wir hinten Dreierkette nicht können. Nur Flick nicht.

JEDER sieht, dass die Mannschaft Sicherheit braucht und sich eine Elf einspielen muss. Nur Flick nicht.

Die Bild ist aber längst nicht das einzige Medium, dass Deutschland unter Flick in der Krise sieht: Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schrieb etwa: "Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft unterliegt Kolumbien verdient 0:2 und verabschiedet sich in einem besorgniserregenden Zustand in die Sommerpause."

Weitere deutsche Pressestimmen:

Süddeutsche Zeitung: "Schlechter als in Katar. Siege: null. Automatismen: null. Fortschritt: nicht in Sicht. Das 0:2 der Nationalelf gegen Kolumbien zum Ende einer irritierenden Länderspiel-Serie wird die Kritik an Bundestrainer Hansi Flick weiter verschärfen."

Spiegel: "Ob sie das noch geflickt kriegen? Deutschland diskutiert, wie das Maskottchen bei der EM 2024 heißen soll. Nach der hilflosen Niederlage gegen Kolumbien muss Hansi Flick endgültig aufpassen, dass nicht auch der Name des Bundestrainers zur Debatte steht."

Focus: "Ohne große Gegenwehr ließ die DFB-Elf das Spiel über sich ergehen. Immer wieder rannten die Kolumbianer an und scheiterten teilweise am eigenen Unvermögen."

Sport1: "Der DFB muss bis zum nächsten Lehrgang im September über alles nachdenken. Sonst rennt der Verband mit Blick auf die Heim-EM in einem Jahr ins Verderben."

Zeit: "So wird das nichts mehr. Unter Hansi Flick spielt Deutschland immer schlechter. Nach dem 0:2 gegen Kolumbien sollte der DFB eine neue Lösung suchen. Denn es steht sehr viel auf dem Spiel."