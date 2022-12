NATIONAL

"Wir haben die Austria jetzt aus dem Koma erweckt, aber sie ist immer noch ein Intensivpatient."

Der bei der Wiener Austria über eine Investorengruppe eingestiegene Jürgen Werner.

"Es ist eine besondere Ehre für mich, nach diesem emotionalen Jahr in der Weltauswahl zu sein. Harte Arbeit zahlt sich immer aus."

David Alaba reagiert auf seine Wahl in die FIFA-Weltauswahl.

"Als ich in Bremen angekommen bin, war nur hinter der Tür ein Platz frei, die habe ich dauernd in die Fresse bekommen. Deshalb war ich froh, dass Andi im Jänner gegangen ist, dadurch konnte ich seine Box nehmen."

Altach-Trainer Ludovic Magnin über die paar Tage als Mannschaftskamerad von Andreas Herzog in Bremen.

"Es hat davor mit (Andreas) Heraf einen Mini-Mourinho gegeben, mit (Christian) Heinle einen Mini-Guardiola und der Ibe ist jetzt die Mischung daraus."

Sturm-Trainer Christian Ilzer charakterisiert vor dem Duell mit Robert Ibertsberger den Ried-Trainer.

"Es ist einfach nur ein gesegneter Ort."

Karim Adeyemi über Salzburg anlässlich der Bekanntgabe seines Transfers nach Dortmund.

"Von Denkmälern halte ich nicht viel, da machen nur die Tauben was drauf."

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick bei seiner Antrittspressekonferenz auf die Frage, ob er sich ähnlich wie bei Red Bull Salzburg ein Denkmal setzen will.

"Es zeigt einfach, dass wir vielleicht irgendwo die Schnauze voll haben von einer gewissen Art Fußball zu spielen, wie wir es vielleicht immer wieder in den Jahren zuvor hatten."

David Alaba über die Enttäuschung über ein 1:1 gegen Weltmeister Frankreich auch unter dem Eindruck des neuen Spielstils von Österreichs Nationalteam unter Neo-Teamchef Ralf Rangnick.

"Für mich fühlt sich das Ergebnis nicht so an, dass man mir gratulieren müsste."

Rangnick nach dem Heim-1:1 gegen Frankreich.

"Ich darf dort arbeiten, wo andere Urlaub machen!"

Miroslav Klose bei seiner Vorstellung über seinen neuen Job als Altach-Cheftrainer.

"Es fehlt nicht viel, aber wie in einer Sanduhr ist die große Chance runtergeronnen. Wir haben nicht die nötige Energie gefunden, um diese Sanduhr zu zerschmettern."

Coach Christian Ilzer nach dem Europacup-Out von Sturm Graz.

"Keine Ahnung, wie lange ich das hier mache. Keine Ahnung, ob ich das hier überstehe. Aber es musste im Sinne der Austria gemacht werden."

Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner stellt sich nach der Trennung von Trainer Manfred Schmid auf Gegenwind ein.

INTERNATIONAL

"Es ist einfach nur krank, wie er im Moment performt. Ich sehe ihn jede Woche, wie hungrig er ist und wie er täglich an sich arbeitet. Es wirkt inspirierend."

David Alaba über Tor-Garant und Real-Teamkollege Karim Benzema.

"Was die Mannschaft geleistet hat, wie sie zurückgekommen ist, das ist geisteskrank."

Der verletzte, pausierende Alaba gratuliert seinen Kollegen bei Real Madrid zum Einzug ins Champions-League-Finale nach Aufholjagd gegen Manchester City.

"Heute habe ich ein neues Kreuzband und eine weitere Trophäe."

Zlatan Ibrahimović hatte die Saison mit Milan trotz kaputtem Kreuzband durchgestanden und mit den Mailändern den Meistertitel geholt.

"Ein Europapokal-Sieg ist tausendmal besser als Sex. Weil diese Pokale gibt es verdammt selten."

Eintracht-Frankfurt-Präsident Peter Fischer.

"Wo ist es? Istanbul. Bucht das Hotel."

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp fragt unmittelbar nach dem gegen Real Madrid verlorenen Champions-League-Finale nach dem Finalort 2023.

"Einige Universitäten haben mir den Dr. h.c. weggenommen. Aber unbescheiden wie ich bin: Ich habe noch sechs andere."

Ex-FIFA-Präsident Joseph Blatter über Folgen des Verfahrens gegen ihn.

"Ich glaube, man muss sich Cristiano Ronaldo auch leisten können. Ich glaube nicht, dass er für einen Apfel und ein Ei aufdribbelt."

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann über den portugiesischen Topstar.

"Ich kann nicht so viel verraten, weil die können auch Deutsch."

Deutschlands Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem Frauen-EM-Viertelfinale gegen Österreich.

"Fußball, Fußball, Fußball, essen, schlafen, Fußball, Fußball, Fußball - es gibt Schlimmeres für mich."

Freiburg-Trainer Christian Streich über Englische Wochen.

"Es ist, als ob man einen neuen Ferrari kauft und mit 100 gegen die Wand fährt."

Neuzugang Xaver Schlager über sein erstes, gegen Schachtjor Donezk mit 1:4 verlorengegangenes Champions-League-Spiel mit Leipzig.

"Ich denke, dass nun beide Seiten zufrieden sind. Bayern bekommt viel Geld, ich darf nach Barcelona."

Robert Lewandowski nach seinem Transfer.

"Nachdem der Club Ole (Solskjaer) entlassen hat, holen sie Ralf Rangnick, was niemand versteht. Dieser Typ ist nicht einmal Trainer. Ein großer Club wie Manchester United bringt einen sportlichen Direktor, der nicht nur mich, sondern die ganze Welt überrascht."

Cristiano Ronaldo in einem Rundumschlag über den ehemaligen ManU-Coach und jetzigen ÖFB-Teamchef.