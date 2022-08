Die Sensation ist ausgeblieben. Die Wiener Austria unterlag im Play-off-Rückspiel zur Fußball-Europa-League bei Fenerbahce Istanbul deutlich mit 1:4 (1:2). Die Türken waren zumindest eine Nummer zu groß und spielen nach dem Gesamt-6:1 nun in einer Europa League. Die Violetten steigen in die Conference League um. Am Freitag (ab 14.30 Uhr) erfährt die Austria nach vier Jahren Pause wieder europäische Gruppengegner.

Ismail Yüksek (12.), Irfan Kahveci (44., 70.) und Mert Yandas (79.) verdeutlichen am Donnerstag den Klassenunterschied und sorgten dafür, dass nach dem 2:0 von Wien nie Spannung aufkam. Marvin Martins belohnte immerhin die individuell weit unterlegene Austria mit einem Anschlusstreffer (45.+1) für den kämpferischen Aufwand.

Der WAC hat den Einzug in die Fußball-Conference-League hingegen verpasst. Nach dem 1:0-Auswärtserfolg eine Woche zuvor kassierten die ideenlosen Wolfsberger am Donnerstag im Play-off-Rückspiel von Klagenfurt eine 0:4-(0:2)-Niederlage und müssen vorerst weiter auf die dritte Gruppenphase im Europacup hoffen. Emil Breivik (6.), Sivert Mannsverk (34.) und Ola Brynhildsen (72., 93.) machten mit dem verdienten Sieg den schwachen Saisonstart des WAC amtlich.