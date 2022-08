In der dritten deutschen Liga kam es am Wochenende zu einem sehenswerten Treffer. Im Spiel zwischen des MSV Duisburg in Meppen gelang Torwart Vincent Müller ein Goldschuss. Beim Stand von 1:0 für sein Team wollte er einen Freistoß aus der eigenen Hälfte in Richtung Strafraum des Heimteams bringen.

Sein Abschlag wurde jedoch immer länger, was zu einem kuriosen Tor führte. Denn als sich Meppens Innenverteidiger wegdrehte, sprang der Ball über Tormann-Kollegen Jonas Thomas Kerksen ins Tor. Der Jubel auf Seiten der Duisburger kannte keine Grenzen. Am Ende siegten die Gäste 3:0.