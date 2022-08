Eintracht-Frankfurt-Präsident Peter Fischer hat sich beim Fan-Fest der Hessen in Helsinki im Vorfeld des UEFA Super Cups gegen Real Madrid in Rage geredet. Er berichtete von einem Meeting mit UEFA-Präsident Aleksander Ceferin am Dienstagabend: "Ich saß gestern am Tisch des UEFA-Präsidenten, der sehr deutlich gesagt hat: Ich habe tolle Sympathie für euch, ihr seid einen klasse Weg gegangen. Aber wenn bei euch Scheiße passiert, dann heißt das danach Geisterspiel in Frankfurt."

Hinsichtlich des Bundesliga-Auftakts gegen die Bayern, wo Eintracht-Fans in Übermaßen Pyrotechnik eingesetzt hatten, fragte er rhetorisch in die Runde, was letztes Wochenende bei Bayern passiert sei? Als "Gar nichts"-Rufe aus dem Publikum kamen, lief bei Fischer das Fass über: "Dann war's das für euch, die weiter schreien, es ist nichts passiert. Diese Scheiße höre ich mir nicht weiter an von dir, dich schmeiße ich raus, du kriegst Stadionverbot, du kommst nie mehr hin", pickte sich Fischer einen Anhänger heraus. "Wie soll ich den Jungs und Mädchen in den Schulen erklären, dass sie nicht ins Stadion dürfen, weil ein paar Arschlöcher auf den Platz rennen und ihre Feuerscheiße auf andere werfen? Wie soll ich das aushalten?"

Als wenig später weitere negierende Rufe aus der ersten Reihe kamen, eskalierte es dann komplett: "Wenn du noch einmal 'nein' sagst, lass ich dich jetzt hier rausschmeißen", brüllte Fischer mit überstrapazierter Stimme. "Ich habe keinen Bock mehr, die Scheiße anzuhören, diese Idiotenscheiße. Du kommst einfach nie mehr ins Stadion, was willst du hier?"

Die Rede schloss Fischer dennoch mit motivierenden Worten ab: "Ich will mit euch gemeinsam die Champions League erleben, durch Europa reisen", sagte er. "Ich kann nie mehr ein Geisterspiel verkaufen in der Champions League bei Eintracht. Beim Geisterspiel geht es nicht um mich - da gibt es zehn Plätze und einen davon habe ich. Ich will, dass unser Stadion voll ist."