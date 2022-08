Auch 62 Jahre später ist es ein ungleiches Duell

Real Madrid stand in der vergangenen Saison über allen Klubs und ist laut Trainer Carlo Ancelotti "noch besser" geworden. Eintracht Frankfurt, das Team von Oliver Glasner, verlor Kostic an Juventus, gibt sich für den Supercup am Mittwoch in Helsinki (21 Uhr) aber kämpferisch.