Gerhard Struber © GEPA

Von den Emotionen überwältigt und mit Tränen in den Augen stand er da. Gerhard Struber hatte den FC Barnsley soeben zum Klassenerhalt in der zweiten englischen Fußballliga geführt. Mitte November 2019 übernahm der gebürtige Salzburger die Aufgabe in South Yorkshire. Eine Million Euro Ablöse überwiesen die Engländer nach Wolfsberg, um sich die Dienste des 43-Jährigen zu sichern. Struber galt zu diesem Zeitpunkt als ganz heiße Aktie. In der Meisterschaft führte er die Kärntner auf Platz drei. Dazu wurde ganz Europa aufmerksam auf den WAC. Der Grund war unter anderem ein 4:0-Sieg in der Europa League bei Mönchengladbach.