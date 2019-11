Vor 50 Jahren Als ein Tor von Pelé ein ganzes Land feiern ließ

Vor 50 Jahren gelang Esson Arantes do Nascimento, besser bekannt als Pelé, das eintausendste Tor seiner Karriere. Ein Treffer, der ein ganzes Land in kollektiven Jubel versetzte. Die packende Geschichte eines Tores.

Am 19. November 1969 stürzte Pelé ein ganzes Land in Freudentaumel © Popperfoto via Getty Images

Am Tag, als die US-Raumfähre Apollo 12 auf dem Mond landete, schickte sich ein gewisser Edson Arantes do Nascimento an, eine irdische Mission zu erfüllen. Während die Welt gebannt die zweite Mondlandung in der Geschichte der Raumfahrt beobachtete, beschäftigte sich ganz Brasilien an diesem 19. November 1969 einzig und allein mit der Frage, ob es Pelé wohl gelänge, sein 1000. Tor zu erzielen.