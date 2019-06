Facebook

Deutschland besiegte Dänemark © (c) Getty Images (Alessandro Sabattini)

Deutschland hat bei der U21-Fußball-EM in Italien und San Marino im ersten Turnierauftritt Dänemark mit 3:1 (1:0) besiegt. Für den in der Österreich-Gruppe spielenden Titelverteidiger traf Marco Richter am Montagabend in Udine doppelt (28., 52.), den dritten deutschen Treffer erzielte Luca Waldschmidt (65.). Den Dänen gelang aus einem Hand-Elfmeter durch Robert Skov (73.) nur Resultatskosmetik.

Dänemark ist am Donnerstag zweiter Gegner von Österreich, stärkster Mann der Nordländer war Spielmacher Skov. Gegen Deutschland spielt die ÖFB-Auswahl am Sonntag ebenfalls in Udine. Nur die Sieger der drei EM-Gruppen sowie der beste der drei Zweiten kommen ins Halbfinale.

Den Deutschen gelang die Entscheidung nach der Pause aus Fehlern des Gegners. Der Augsburg-Profi Richter profitierte zunächst von einem missglückten Rückpass, ehe Waldschmidt einen Konter nach einem dänischen Eckball per Lupfer erfolgreich abschloss.