Benficas Frauen gegen CD Pego © YOUTUBE

Nein, Sie haben sich nicht verlesen. Das Frauen-Team von Benfica Lissabon weist in der zweiten portugiesischen Liga eine erdrückende Bilanz von 21 Siegen in 21 Spielen sowie 309:0-Toren auf. Wie das geht?

Erst vor eineinhalb Jahren beschloss Benfica, einen Frauen-Team zu gründen. Weil die Mannschaft ein Neueinsteiger war, musste sie in der 2. Liga starten - und das gespickt mit einer Vielzahl von Nationalteamspielerinnen. Kein Wunder, dass die Elf in dieser Liga in einer eigenen Liga spielt.

Alle 16 Spiele der Qualifikationsphase sowie die ersten fünf Partien der Aufstiegsrunde wurden klar gewonnen. Den herausragendsten Sieg feierten Benficas Frauen gegen den Tabellenletzten CD Pego mit einem 32:0! Das Torfestival gibt's hier im Video:

Der Aufstieg ist Formsache – und eine Liga höher könnte ein anderer Wind wehen für Benficas Startruppe. Denn im Cup gab's nach zwei hohen Siegen zuerst ein Gegentor beim 5:1-Sieg über Maritimo und im Halbfinal-Hinspiel gegen den Erstliga-Spitzenreiter Braga sogar die erste Niederlage. Das 1:2 korrigierte Benfica mit einem 4:2-Sieg im Rückspiel. In zwei Wochen bietet sich im Endspiel die Chance auf den ersten Frauenfußball-Titel der Klubgeschichte.

Beeindruckend: Bei der Flut an Kantersiegen konnte die brasilianische Nationalteamspielerin Darlene bereits einhundert Tore erzielt. Da können sogar Messi und Ronaldo einpacken ...