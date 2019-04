Facebook

Anderlechts Peter Zulj (rechts) © GEPA pictures

Neun Spiele hat Peter Zulj für den RSC Anderlecht bereits absolviert, drei davon über die volle Distanz. Bei der jüngsten 0:3-Niederlage im ersten Play-off-Spiel der Meisterschaft unterlag seine Mannschaft Genk auswärts mit 0:3, Zulj wurde nach 63 Minuten vom Feld genommen. Belgische Fußball-Experten diskutierten daraufhin im TV über die Leistung des ehemaligen Spielers von Sturm Graz.

Zulj wurde für Adrien Trebel vom Feld genommen - und Anderlecht habe sich damit auch steigern können, hieß es etwa von Marc Degryse, einem ehemaligen Eindhoven- und Anderlecht-Spieler: "Zulj wurde gegen KRC Genk zurecht ausgewechselt. Mit Adrien Trebel hat sich Anderlechts Fußball sofort verbessert." Journalist Peter Vandenbempt erkannte im Genk-Spiel, "dass das Anderlecht-Spiel mit Trebel sehr viel energischer ist".

Dessen Branchenkollege Filip Joos hob hervor, dass Zulj zum Fußballer des Jahres in der österreichischen Bundesliga gewählt wurde - doch Vandenbempt ergänzte: "Wenn ein Spieler in Österreich ein absolutes Spitzentalent ist, landet er in der deutschen Bundesliga." Der ehemalige belgische Teamspieler Wesley Sonck erwähnte Zuljs gute Technik, setzte aber ein Fragezeichen hinter seiner Explosivität.