Das Outfit, in dem Fußballer Leroy Sane heute beim Deutschen Nationalteam erschienen war, sorgt in den sozialen Medien für Diskussionen.

Leroy Sane © Screenshot/twitter.com

Für's Auge ist Leroy Sane nicht nur, wenn er mit dem runden Leder dribbelt - für's Auge war er auch heute, als der Manchester-City-Fußballer beim Treffpunkt des Deutschen Nationalteams in Wolfsburg angekommen ist. Er trug eine weiße Lammfell-Jacke, verziert mit bunten Grafitti-Malereien - doch was aussieht, wie selbst gekritzelt, ist in Wahrheit ein Designerstück aus dem Hause Balenciaga. Erschwinglich um magere 4500 Euro.

Es geht aber noch kostspieliger. Sein Rucksack, ebenfalls weiß und nicht minder fluffig, ist von Louis Vuitton und kostet 18.000 Euro. In den sozialen Medien machte der 23-Jährige mit seinem Outfit schnell die Runde:

Das nenn ich mal nen Outfit... Leroy #sane schlägt als Erster in Wolfsburg auf #dfb #gerser pic.twitter.com/apkdEJKdZu — Heiko Ostendorp (@Ozzywessi) 18. März 2019

Gestern lief der Mantel von Leroy #Sané noch fröhlich über die Wiese. pic.twitter.com/c5BOH4j9rC — Wayne Schlegel (@WayneSchlegel_) 18. März 2019