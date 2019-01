Facebook

Bono (links) gegen Jonathan Calleri ©

In der 19. Runde der spanischen La Liga trafen der FC Girona und Deportivo Alaves aufeinander. Das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden. In der Partie gab es einige Highlights wie etwa der Führungstreffer von Cristhian Stuani in der 12. Minute (2. Video) für Girona. Sehenswert spielte aber auch Torhüter Bono, der Anfang des Spiels, der im Duell mit Jonathan Calleri von Alaves viel Mut bewies (1. Video). Aber sehen Sie selbst. Deportivo Alaves liegt vor den Spielen am Sonntag auf Platz vier in der Tabelle, der FC Girona liegt an der achten Stelle.

Bono gegen Jonathan Calleri:

Traumtor von Cristhian Stuani: