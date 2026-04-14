In Ghana kam es zu einem tragischen Unfall. Der ghanaische Verein und Erstligist Berekum Chelsea war auf der Heimreise vom Auswärtsspiel gegen Samartex, als bewaffnete Kriminelle auf den Teambus schossen. Dabei wurde der 20-jährige Fußball-Profi Dominic Frimpong am Kopf verletzt. Er verstarb kurz darauf später im Krankenhaus. Das schreibt der Fußball-Verband Ghana Football Association (GFA) in einer Aussendung.

„Vielversprechendes junges Talent“

Laut Verband war Frimpong ein „vielversprechendes junges Talent, dessen Einsatz und Leidenschaft für den Sport den Geist unserer Liga verkörperten“.

Der Vorfall hat nun auch Auswirkungen auf die Sicherheit für Fußballverein in Ghana. „Die GFA wird gemeinsam mit den wichtigsten Akteuren die Sicherheitsvorkehrungen für Vereine, die zu nationalen Wettbewerben reisen, überprüfen und verstärken, um solche tragischen Vorfälle in Zukunft zu verhindern“, kündigte der Verband an.