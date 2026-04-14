ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch wird in Zukunft nicht nur seine Talente mit dem Ball am Fuß unter Beweis stellen. Der Steirer ist ab sofort auch einer der Moderatoren des neuen Canal+-Podcasts „Ohne Filter“. Gemeinsam mit Johannes Hofer führt der ÖFB-Stürmer durch die Folgen und besucht einige Teamkollegen sowie weitere Fußballprofis zu Hause, um über persönliche Dinge abseits des Rampenlichts zu sprechen.

Vorfreude bei Gregoritsch

Gregoritsch freut sich bereits auf seine neue Aufgabe. „Mit dem Podcast möchte ich eine andere Option ausprobieren und nicht immer nur der Befragte sein. Mit Johannes Hofer hab ich mich vom ersten Treffen weg gut verstanden und einen Partner mit viel Erfahrung gefunden“, sagte der Stürmer. „Ich freu mich, neue Sichtweisen und Geschichten von Freunden und Bekannten aus dem Sport und Umfeld zu hören, die man normalerweise nur bei einem Kaffee ‚ohne Filter‘ bekommt.“

In der ersten Folge ist mit Christoph Baumgartner gleich ein äußerst prominentes Gesicht zu Gast. Veröffentlicht wurde die erste Folge am 14. April. Pro Gast werden jeweils zwei Episoden (ca. 45 Minuten) produziert. Jede Woche wird eine neue Folge veröffentlicht.