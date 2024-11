Galatasaray Istanbul hat das Topspiel in der Europa League gegen Tottenham gewonnen. Der türkische Fußball-Spitzenclub setzte sich am Donnerstag in der 4. Runde mit 3:2 gegen den Premier-League-Vertreter durch und hat nun zehn Punkte auf dem Konto. Spitzenreiter ist Lazio, die Römer legten mit einem 2:1 gegen den FC Porto den vierten Sieg nach. In der Conference League steht Chelsea nach einem 8:0-Torspektakel gegen den FC Noah ebenfalls mit dem Punktemaximum auf Platz eins.

In Istanbul gelang Galatasaray ein ausgezeichneter Start. Yunus Akgün (6.) brachte "Gala" in Führung, die Will Lankshear (18.) wenig später ausglich. Dann schlug der nigerianische Torjäger Victor Osimhen (31., 39.) doppelt für die offensiv deutlich gefährlicheren Türken zu. Nach dem Seitenwechsel flog Lankshear mit Gelb-Rot vom Platz, trotzdem machten es die Londoner in Unterzahl durch Dominic Solanke (69.) noch einmal spannend. Die erste Niederlage nach drei Siegen wurde aber nicht mehr verhindert. ÖFB-Legionär Yusuf Demir saß bei Galatasaray auf der Bank.

Lazio mit Last-Minute-Sieg, Frankfurt jubelt dank Marmoush

Für Lazio schoss der 37-jährige Spanier Pedro in der 92. Minute das entscheidende Tor. Hinter dem Serie-A-Vertreter reihen sich neben Galatasaray mit Ajax Amsterdam, Anderlecht, Eintracht Frankfurt und Athletic Bilbao insgesamt fünf Clubs mit zehn Punkten ein. Die Frankfurter jubelten dabei dank eines Treffers von Omar Marmoush (53.) über ein 1:0 gegen Slavia Prag.

Manchester United schrieb unter Interimscoach Ruud van Nistelrooy mit einem 2:0 gegen PAOK Saloniki nach drei Remis erstmals voll an. Amad Diallo traf fünf Minuten nach der Pause erstmals. Als die Griechen mutiger wurden, legte der Ivorer zur Entscheidung nach (77.). PAOK-Kapitän Stefan Schwab wurde in der 65. Minute ausgewechselt, Thomas Murg wurde bei den Griechen für den Europacup nicht genannt. Hoffenheim mit Florian Grillitsch und Alexander Prass trennte sich von Olympique Lyon mit einem 2:2. Die Franzosen gingen durch Alexandre Lacazette in der 93. Minute in Führung, Umut Tohumcu glich in der 95. aber noch aus.

Chelsea mit Schützenfest

In der Conference League sah der österreichische Referee Christian-Petru Ciochirca an der Londoner Stamford Bridge acht Tore der heimischen "Blues". Chelsea zerlegte die Gäste aus Armenien schon mit vier Treffern bis zur 21. Minute. Bis zum 6:0-Pausenstand trug sich Joao Felix zweimal in die Torschützenliste ein. Danach ging es Chelsea ruhiger an. Christopher Nkunku traf in der zweiten Halbzeit noch doppelt.

Wie Rapid (3:0 bei Petrocub Hincesti) feierte auch Legia Warschau den dritten Sieg, auch Jagiellonia Bialystok, Vitoria Guimaraes und Heidenheim bleiben makellos. Fiorentina verlor mit einem 1:2 bei Apoel Nikosia erstmals.