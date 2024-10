Der marokkanische Fußball trauert um Abdelaziz Barrada. Der ehemalige Teamspieler und Legionär von Olympique Marseille und Paris St. Germain ist im Alter von 35 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben.

Der offensive Mittelfeldspieler stand für das marokkanische Nationalteam 31-mal auf dem Feld und erzielte dabei fünf Tore. Bei Olympia 2012 führte er sein Land als Kapitän auf das Feld.

Auch sein Ex-Klub Paris bekundete auf X sein Beileid: „Mit großer Trauer hat Paris Saint-Germain am Donnerstagabend vom Tod des marokkanischen Nationalspielers Abdelaziz Barrada erfahren, der im Klub ausgebildet wurde. Seiner Familie und seinen Angehörigen spricht Paris Saint-Germain sein tiefstes Mitgefühl aus.“

Barrada startete seine Profi-Karriere bei PSG, nach Stationen bei Getafe und in den Vereinigten Arabischen Emiraten wechselte er 2014 zu Marseille. 2021 beendete er seine Karriere mit 64 Einsätzen in Ligue 1 und 33 Spielen in La Liga.