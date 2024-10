Nachdem der griechische Fußballer George Baldock am Mittwoch tot in seinem Pool aufgefunden wurde, hat sich seine Verlobte Annabel Dignam mit emotionalen Worten von ihm verabschiedet. Baldock hätte laut ihr am Donnerstag nach England fliegen sollen, um gemeinsam den Geburtstag ihres Sohnes Brody zu feiern.

„George, die Liebe meines Lebens, mein Seelenverwandter. Der perfekte Vater für unseren wunderschönen Jungen. Du hast mich vervollständigt. Du warst meine Welt und wir waren deine, das weiß ich. Du bist hier bei mir in Brodys Lächeln, in seinem Kichern und seiner Persönlichkeit. Meine Welt wird nie wieder dieselbe sein, aber ich werde einen Weg für Brody finden. Das verspreche ich. Ich liebe dich für immer und ewig, Deine Neen“, postete Dignam auf Instagram.

Die Todesursache von Baldock ist weiterhin unklar, die Gerichtsmedizin will diese nun untersuchen. Beim Nations-League-Spiel zwischen England und Griechenland am Donnerstag liefen beide Mannschaften mit Trauerflor auf.