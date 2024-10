Kylian Mbappé hat sich mit einem Tweet gegen die Vergewaltigungsvorwürfe zur Wehr gesetzt, die das schwedische „Aftonbladet“ in einem Bericht erhebt. Demnach soll der französische Stürmer, der nicht für die Länderspiele nominiert wurde und in dieser Zeit in Stockholm urlaubte, in einem Hotel in Stockholm eine Frau vergewaltigt haben.

Laut dem Bericht wird gegen den 25-Jährigen ermittelt. Nun setzte sich der Spieler von Real Madrid via „X“ zur Wehr. „Fake News! Es wird so vorhersehbar, kurz vor der Anhörung wie durch Zufall“, schrieb er.

Heute sind nämlich neue Verhandlungen zwischen Mbappé und seinem Ex-Club Paris St. Germain angesetzt, es geht um noch ausstehende Gehälter und Prämien in Höhe von 55 Millionen Euro.

Auch Real Madrid hat sich mittlerweile in die Causa eingeschaltet. „PSG erfindet jetzt Geschichten in Schweden. Wir werden es ignorieren und unsere Klasse bewahren“, hieß es aus dem königlichen Umfeld.