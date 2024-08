In der ersten Hälfte des Saudi Super Cups lief es für Cristiano Ronaldo noch rund. Der Portugiese brachte sein Team in der 44. Minute in Führung, mit dem Spielstand ging es auch in die Pause. Doch nach Wiederanpfiff war es mit der guten Laune beim 39-Jährigen vorbei. Sergej Milinkovic-Savic (55.), Aleksandar Mitrovic mit einem Doppelpack (63. und 69.) und Malcom (72.) drehten das Match für Al-Hilal und sorgten bei Ronaldo für jede Menge Frust. Und dem ließ er auch mit verschiedenen Gesten freien Lauf. Einmal hält er die ausgestreckten Hände aneinander, ein anderes Mal legt er sie an die Seite des Gesichts als Zeichen des Schlafs. Ein weiteres Mal kreuzt er die Hände und Arme als Geste, dass es vorbei ist, dazu hebt er fassungslos die Schultern. Mit einer weiteren Geste (er zieht sich ein wenig die Hose runter) will er wohl andeuten, dass seine Mitspieler die Hose voll hätten.

Doch damit nicht genug, musste sich der ehemalige Real-Madrid-Star nach dem Spiel auch noch Schmähgesänge der gegnerischen Fans anhören, die immer wieder „Messi“ riefen.

Erst Anfang des Jahres wurde Ronaldo mit „Messi“-Rufen provoziert. woraufhin der mit einer obszönen Geste (linke Hand ans Ohr, rechte Hand in den Schritt, dazu eindeutige Handbewegungen im Lendenbereich) reagierte. Dafür wurde er für ein Spiel gesperrt und musste rund 7400 Euro zahlen.