In Rumäniens höchster Fußball-Spielklasse macht aktuell ein wildes Gerücht die Runde: So soll für Dinamo Bukarest nicht Winterneuzugang Edgar Ié, sondern dessen Zwillingsbruder Edelino unter Edgars Namen fünf Spiele bestritten haben. Edgar Ié, der 2014 unter Trainer Lus Enrique für den FC Barcelona debütiert hat, schloss sich im Februar dem rumänischen Hauptstadtklub an. Das zumindest dachte auch Dinamo – doch plötzlich soll sich der Spieler nur mehr auf Portugiesisch verständigen haben können, dabei spreche Edgar Ié fließend Englisch.

Wie der rumänische Journalist Emanuel Rosu berichtete, soll der Klub bezweifeln, dass es sich bei ihrer Neuverpflichtung um Edgar handle, sondern vielmehr um dessen Zwilling Edelino, der bis Ende 2023 in Polen unter Vertrag gestanden war. So soll der Klub den Spieler auch gefragt haben, seinen Führerschein vorzulegen, was dieser jedoch verweigerte. Andrei Nicolescu, Anteilseigner des Klubs, sagte, Dinamo sei sicher, Edgar und nicht Edelino verpflichtet zu haben, da der Spieler von einer großen und „seriösen“ Agentur vermittelt wurde.

Fünf Spiele hat Edgar Ié bislang offiziell für Dinamo bestritten, sollte es sich bestätigen, dass nicht Edgar, sondern Edelino in diesen Partien auf dem Feld stand, könnten diese strafverifiziert werden. Dinamo würde so acht Punkte verlieren und aus der ersten Spielklasse absteigen. Auch eine Quelle des rumänischen Verbands hat sich bereits zu dem Fall geäußert. „Es gibt kein vorhergesehenes Szenario für diese Situation. Wenn der Spieler, der gespielt hat, nicht der echte ist, könnte es Sanktionen geben. Rechtlich gesehen kann ein DNA-Test alles entscheiden, wenn das Ergebnis gegen dich ausfällt. Natürlich hatte Dinamo nie die Absicht, den Zwillingsbruder anstelle des richtigen Spielers einzusetzen. Ich denke, wenn das DNA-Ergebnis bestätigt, dass es sich um den Zwillingsbruder handelt, sollten sie eine Verteidigung in Betracht ziehen, da sie nichts davon wussten. In Bezug auf den Verlust von Spielen in der Tabelle wird man diese Möglichkeit in Betracht ziehen müssen. Aber wenn Dinamo getäuscht wurde und dies beweisen kann, dann besteht das Risiko eines Punktverlustes nicht“, schrieb das rumänische Portal iAMsport.

Nach dem Sieg Dinamos in der Liga am Sonntag (2:0 gegen UTA Arad), bei dem Ié nicht zum Einsatz kam, äußerte sich Nicolescu erneut zu dem Fall: „Wir haben es vermieden, eine Erklärung abzugeben. Die rumänische Presse sollte aufmerksamer sein, weil sie einen Fall konstruiert. Niemand hat mit uns gesprochen. Wir betrachten die Person, die dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, als ein Krebsgeschwür für Dinamo. Es war ein konzertierter Angriff gegen uns. Ich möchte nicht, dass wir dafür lächerlich gemacht werden, es ist falsch. Zwischen ihm und seinem Bruder liegen Welten“, sagte Nicolescu. Edgar Ié selbst reagierte auf einen Bericht über den Fall in seiner Instagram-Story mit zwei Tränen lachenden Emojis. Am Montagnachmittag schrieb Rosu auf Twitter, dass der Klub ein Statement veröffentlichen wird, der den Fall „zu 100%“ aufklären soll.