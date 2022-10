Der Weg nach Australien und Neuseeland, er ist für Österreichs Frauen-Fußballnationalteam ein langer. Und das nicht nur aufgrund der (zumindest) 13.000 Kilometer Luftlinie, die zwischen Österreich und Ozeanien liegen. Bereits am 17. September 2021 hat die WM-Qualifikation für die Endrunde 2023 für Österreich mit dem Auswärtsspiel in Lettland begonnen. Nun, mehr als ein Jahr später, geht es für die ÖFB-Auswahl als Gruppenzweiter ins Play-off. Gewinnt man heute (20.35 Uhr) in Schottland, wartet am 11. Oktober in St. Pölten Irland. Gewinnt man auch gegen Irland, hat man sich entweder fix zum ersten Mal für die Weltmeisterschaft qualifiziert, oder man muss im Februar 2023 in Neuseeland noch ein interkontinentales Play-off spielen. Das würde sich erst nach dem Spiel gegen Irland entscheiden, wenn man weiß, welche anderen Teams zur WM fahren.